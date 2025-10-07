バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（ペルージャ）が歴史的一戦を振り返った。昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーとパートナーシップを締結した縁で、イタリア１部の名門・ペルージャとサントリーの国際親善試合（東京・有明アリーナ）が実現。初日となった７日の試合は、３―１でペルージャが勝利を収めた。第１セットは２０―２５で落とすも、第２セット以降は「リズムに乗れた」と石川。欧州チャンピオンズリーグ覇者