東急田園都市線の衝突、脱線事故を受け、会見を開き、謝罪する東急電鉄の福田誠一社長（中央）ら＝７日、国土交通省東急田園都市線梶が谷駅（川崎市高津区）構内で５日深夜に起きた列車同士の衝突、脱線事故で、東急電鉄は７日、事故の原因は信号制御の設計ミスだったと発表した。国土交通省で会見した福田誠一社長は「多大なるご迷惑、ご心配をおかけし、深くおわび申し上げる」と謝罪し、「再発防止を徹底する」と述べた。事故