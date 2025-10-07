【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均はもみ合いとなり、午前10時現在は前日比6.37ドル安の4万6688.60ドルを付けた。目立った取引材料が乏しい中、売り買いが交錯し一進一退の展開となった。