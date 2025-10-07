５日のＴＢＳ「日曜日の初耳学」には、川島明がゲスト出演した。川島の母は、２０２１年１１月２３日に亡くなった。訃報を知ったのはＭＣを務める同局「ラヴィット！」の生放送中だったという。当時を振り返り、川島は「それまでにも体調が悪くて入院、退院を繰り返していて、そのたびに週に１回実家に帰ってて、お見舞いして、東京に帰って、ってずっとやっていたので。お医者さんにも『申し訳ないけど、長くはない』『後は