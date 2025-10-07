＜LIVEしずおか 滝澤悠希 キャスター＞ さまざまな政策の実現が求められますが、政策実現のためには少数与党ですので、他党との連携も重要になってきます。国民民主党の榛葉幹事長が10月6日、自民党の麻生最高顧問と面会するなど、様々な動き出てきています。では、今後の連立の枠組みはどうなっていくのか。TBS報道局解説委員の後藤さんに聞きました。 【写真を見る】「よく政策をお互いに見て検討していくことが大事」