¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« Âìß·Íª´õ ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡ä º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ïº£¸å¡¢¿®Íê²óÉü¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢JNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¹Í¤¨Êý¤¬¶á¤¤Êý¤¬½¸¤Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡×¿äÁ¦¿Í¡¦¼ãÎÓÍÎÊ¿µÄ°÷¤¬¤ß¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¼¹¹ÔÉô¤Ï ¡ã¿ùËÜ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡ä ¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï66%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÁíºÛ½¢Ç¤¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¤