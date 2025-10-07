＜LIVEしずおか 滝澤悠希 キャスター＞ 「変われ自民党」を掲げた自民党総裁選の投開票から3日。10月7日、新たな執行部が発足しました。 【写真を見る】「高市新総裁の力強さに対する期待はすごく大きいんじゃないか」高市新総裁について 推薦人・若林洋平議員が語る ＜杉本キャスター＞ スタジオにはゲストにお越しいただいています。高市早苗新総裁の推薦人を務めた若林洋平参議院議員です。 ＜滝澤キャス