7日の外国為替市場で円相場が一時1ドル＝151円台まで下落しました。高市氏が新総裁に選出され、日銀の利上げに関して慎重な姿勢を見せていることから、市場では、日銀の早期利上げ観測が後退していて、円を売る動きが広がっています。ふくおかフィナンシャルグループの佐々木融チーフストラテジストは、今後も円安傾向が続くとし、「日銀の利上げ観測の後退が今後もずっと続くのであれば、円安圧力も続く」と分析しています。