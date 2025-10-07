SNSで知り合った県内の未成年の女性を誘拐した疑いで、鹿屋市の40歳の男が逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、鹿屋市串良町上小原の無職・松山優容疑者（40）です。 県警によりますと、松山容疑者は、10月5日ごろから7日午後5時ごろまでの間、県内に住む10代の未成年女性を誘拐した疑いがもたれています。女性にけがはありませんでした。 10月5日午後8時ごろ、女性の家族から「女性が午後3時ごろに家を出た