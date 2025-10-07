2人の男性から追われるモテ女子が個室で男子とイチャイチャ。「あんなことしてるよ！」「これいいの！？」とスタジオが騒然となる一幕があった。【映像】スタイル抜群のK-1ラウンドガールが個室でイチャイチャするところ ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共