世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」のレギュラー放送がスタート。日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送。レギュラー初回となる本日10月7日（火）は、2時間スペシャルでお届けした。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回のスタジオゲストには間宮祥太朗、手越祐也、あの、松村北斗（SixTONES）が登場した。