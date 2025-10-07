Photo: mio その柔らかさは、まるで“ゴリラのおなか”。「ゴリラのひとつかみ」を代表するゴリラシリーズを発売するドウシシャが今期発売するのは、子ゴリラが母親の胸やおなかで眠る様子から着想を得たという、お昼寝専用枕「ゴリラのひとねむり」。実際に大きなこの枕で寝てみたら、ふわふわもちもちで安心感に包まれました。素材メーカーの「アキレス」と共同開発