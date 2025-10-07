川口オートの１日２開催「川口ダブルヘッダー」は７日、準決勝戦が行われた。森且行（５１＝川口）はデイの準決１１Ｒで２着に入り、今年８月以来の優出を決めた。１回目のＳで三浦康平がＦに散ったが「２回ともＳは切れたよ」と再発走でも上々の飛び出しを見せ、２着争いまで浮上。前にいた影山伸を６周１角で捉えると、平田雅崇の突っ込みも防いで、平川博康はとらえきれずもファイナルに進出。ロッカーでは思わず「良かった