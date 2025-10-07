バレーボール男子の関田誠大（サントリー）が?盟友?との再開を振り返った。昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーとパートナーシップを締結した縁で、石川祐希が所属するイタリア１部の名門・ペルージャとサントリーの国際親善試合（東京・有明アリーナ）が７日に実現。中大時代の後輩で日本代表でも共闘してきた石川と相まみえた。関田と石川はホテルで会話をする時間があったといい、関田は「お互いのコンディションとか、チーム