アーセナルに所属するスペイン代表GKダビド・ラヤは昇給を果たしたようだ。7日、イギリス『BBC』が報じている。1995年9月15日生まれのラヤは現在30歳。ユース年代からイングランドに渡り、ブラックバーンやブレントフォードでプレーした後、2023年夏に買取オプション付きのレンタル移籍でアーセナルに加入。イングランド代表GKアーロン・ラムズデールとの正守護神争いに勝利し、定位置を確保すると翌年の夏には完全移籍に切り