バイエルンとフランス代表DFダヨ・ウパメカノとの契約延長交渉に進展があったようだ。7日、ドイツ『ビルド』が報じている。現在26歳のウパメカノは、2021年7月にライプツィヒからバイエルンに完全移籍で加入した。これまで公式戦161試合に出場し、中心選手としてチームを後方から支えている。そんな同選手の現行契約は2026年夏までとなっており、来夏にフリー移籍が可能となることからレアル・マドリードやリヴァプールが関心