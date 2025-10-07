【漫画】本編を読む疲れた1日の終わりにお家でのんびり漫画三昧。2025年上半期にバズった漫画を紹介する。漫画家の魚田コットンさん(@33kossan33)が自身の壮絶な半生を描いた自伝漫画「家族やめてもいいですか？」。朝起きたら母親がいない、保育園児なのにひとりで母の帰宅を待つ、そんな「放置子」のような子ども時代を過ごした著者が、本書に込めた想いを語る。■幼少期から「ひとり」が当たり前家族、辞めてもいいですか？_01