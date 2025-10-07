【新華社ウルムチ10月7日】中国新疆ウイグル自治区アクス地区庫車（クチャ）市のクズリヤ大峡谷で秋が深まり、多くの観光客を引き付けている。大峡谷は長い年月にわたる風や水の侵食によって形成された。赤い砂岩の峰々が陽光に照らされて燃えるように輝き、深い谷と岩肌が調和し、雄大な景観となっている。訪れた人はラクダに乗って峡谷を進み、荒涼とした大地でシルクロードの歴史に思いをはせる。（記者/宿伝義）