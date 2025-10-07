サッカー日本代表は7日、千葉市内で10日のパラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）へ向けて調整し、DF安藤智哉（福岡）が来年開催のワールドカップ（W杯）のメンバー入りに向け、国際親善試合2試合で存在感を示すことを誓った。7日は最終ラインでの動きなどを確認。9月の日本代表の米国遠征は負傷で辞退しており「本当に大事になってくる。気負いすぎず、自分らしくいつも通りにプレーし、爪痕を残せるように」と決意を込