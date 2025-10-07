福岡県警博多署は7日、福岡市博多区吉塚2丁目付近の路上で6日午後3時ごろ、徒歩帰宅中の女子小学生が見知らぬ男性からつきまとわれ、目が合うとその男が反転し立ち去る事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代くらいで身長170程度。白髪交じりの短髪、青色長袖、黒色ズボンを着用。 