自民党の高市総裁は、東京・九段北の靖国神社で１７〜１９日に行われる秋季例大祭中の参拝を見送る方向で調整に入った。参拝すれば中国や韓国の反発を招くとして、外交問題化を避けるべきだと判断した。複数の党関係者が明らかにした。高市氏はこれまで、閣僚就任時であっても終戦の日や春季・秋季例大祭期間中に靖国神社を参拝してきた。ただ、総裁就任後の参拝については影響が大きいとして、党内や公明党から反対する声が出