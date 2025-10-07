ボートレース大村の「長崎新聞社杯」は６日、準優勝戦３番勝負の３日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。村岡賢人（３５＝岡山）は準優９Ｒ、３号艇・藤山翔大の前づけもあってインからコンマ２８とＳでやや遅れたが、先マイから押し切って勝利。今年１０回目の優出を一番乗りで決めた。今節の相棒６４号機は２連率４４％の近況好調機。前検から好感触を得ており「今は回転をバッチリと合わせられている。全