ボートレース蒲郡の「オールジャパン竹島特別開設７０周年記念競走」は７日、予選３日目が終了した。山田哲也（４２＝東京）は７Ｒ、６コースから展開なく６着に敗れ、ここまでの着取りは４、１、２、６着。得点率２０位タイで予選最終日に臨む。相棒の３８号機は前回戦のお盆シリーズで池田浩二が準パーフェクトＶした好素性機。２日目にはその池田からペラのアドバイスをもらって「出てますね」と、パワー引き出しに成功