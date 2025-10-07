きょうの為替市場、円安が加速しており、ドル円は一時１５１円台まで上げ幅を広げ、８月１日につけた直近高値１５０．９０円付近を一時突破した。本日はドル買いも見られドル円をサポートしている。 目先は１月高値から４月安値の下降波のフィボナッチ６１．８％戻しが１５１．６０円付近に来ている。５０％水準の１４９．４０円付近をしっかりと上抜けていることから、到達する可能性も高そうだ。 高市氏の新総