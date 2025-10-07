◇バレーボールワールドチャレンジシリーズペルージャ3ー1サントリー（2025年10月7日東京・有明アリーナ）夢のエキシビジョンマッチ第1戦が行われ、日本代表主将の石川祐希（29）を擁する昨季の欧州チャンピオンズリーグ王者ペルージャ（イタリア）が、高橋藍（24）が所属するSVリーグ覇者のサントリーに3―1で逆転勝ちした。第1セットを失ったペルージャは本領を発揮した第2セットを奪うと、競り合いになった第3、第4セ