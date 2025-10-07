５日の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」は、スパイスのゲンバが特集された。代々木駅をロケ中にミラクルが発生。７月放送回で立ち寄った昭和歌謡酒場「ＵＦＯ」の前を歩いていると、スタッフが「伊代さん」と告げた。たまたま通りかかった黒いワゴンが横付けられ、ウインドが下りると座席に松本伊代。長嶋一茂は「なんで伊代ちゃんいんの？」と驚き、山内健司も「ほんまに昭和歌謡アイドルが。ご本人登場やねんけど」