U-20ワールドカップの舞台で2得点と躍動を続けている。U-20日本代表MF石井久継(湘南)は「点を取ることがすごくうれしかった。久しぶりのゴールで、点を取る楽しさ、幸せ、そういう気持ちを思い出した」とその感触を振り返った。世界の舞台で決めた2ゴールは、どちらもファインショットだ。グループリーグ初戦・エジプト戦では後半3分にPA手前からゴール右隅にミドルシュートを沈めた。さらに第3節・ニュージーランド戦のゴール