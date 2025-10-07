タイトル獲得に貢献した7月のEAFF E-1選手権に続き、9月シリーズではその圧倒的な高さとスピードで存在感をアピールした日本代表MF望月ヘンリー海輝(町田)がパラグアイ、ブラジルという強豪との2連戦に臨む。「(9月の)アメリカ戦でも見せられた高さにプラスして、求められているのは守備の部分。それを見せていきたい」と意欲を見せた。合宿初日の6日には森保一監督から守備面での要望を伝えられ、「高さで弾く部分もそうです