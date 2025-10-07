パリ五輪以降、継続して日本代表に選ばれているMF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)が合宿2日目に報道陣の取材に応じ、9月シリーズのアメリカ戦で出た課題を踏まえ、改善への意欲を示した。9月のアメリカ遠征では2戦目のアメリカ戦に先発したが日本代表経験の浅い選手が多く、チームとして機能しづらかった。藤田個人としても力を発揮することはできず、「個人的にもチームとしても悔しい遠征になった」と言う。ただ、ドイツへ