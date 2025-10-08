今季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)に出場しているカイラト(カザフスタン)のGKシェルハン・カルムルザが注目を集めているようだ。英『ザ・サン』などが伝えた。2007年7月15日生まれで現在18歳のカルムルザだが、カイラトの守護神を任されており、欧州CLリーグフェーズ第1節スポルティング戦、第2節R・マドリー戦でフル出場を果たした。チームはスポルティングに1-4、R・マドリーにはFWキリアン・ムバッペにハットトリッ