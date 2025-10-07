news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『女性の衣類に興奮』元職員逮捕 ネットの投稿から発覚か」のニュースについてお伝えします。◇◇◇7日、器物損壊の疑いで逮捕された津田塾大学の元職員田辺佑介容疑者（43）です。警視庁によりますと当時、大学職員だった田辺佑介容疑者は去年からことしにかけて、大学のキャンパス内で、カギがかかっていないロッカーから女子学生のハーフパンツを抜き取り自身の体液をかけた