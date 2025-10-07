◆バレーボール男子国際親善試合第１日（７日、東京・有明アリーナ）大注目の日欧王者対決。世界最高峰リーグのイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャが大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーに第１セット（Ｓ）を取られながら、セットカウント３―１で貫禄の逆転勝利を挙げた。ペルージャ・石川祐希は「僕自身、イタリアのチームとして日本で初めてプレーすることを楽しみにしていたので、このような機会を