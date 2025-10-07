今年のノーベル物理学賞にアメリカの大学の研究者3人が選ばれました。量子力学における、粒子が障壁をすり抜ける「トンネル効果」をマクロなスケールで実証したことが評価されました。スウェーデンの王立科学アカデミーは7日、今年のノーベル物理学賞に、▼カリフォルニア大バークレー校のジョン・クラーク氏、▼イェール大学およびカリフォルニア大学サンタバーバラ校のミシェル・デヴォレ氏、▼カリフォルニア大学サンタバーバラ