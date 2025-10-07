日本サッカー協会は７日、影山雅永技術委員長（５８）との契約を解除すると発表した。都内で緊急会見を行った湯川和之専務理事によれば、今月２日にフランス・パリへ向かう航空機内で児童ポルノを閲覧した疑いで逮捕されたといい、「パリ行きの機内で児童ポルノを閲覧した疑いでパリ到着の空港で拘束され、その後、有罪判決を受けた」と説明した。現地メディアは影山委員長について「児童ポルノ所持の罪で、刑事裁判所で執行猶