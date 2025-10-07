女優唐田えりか（28）が7日、都内で行われた着物アワード「KIMONOIST2025」（キモノイスト実行委員会）授賞式に登場し、艶やかな着物姿で女優業へのこだわりを明かした。「力強さと挑戦、才能と覚悟、すべてが当てはまる表現者」と評価されての受賞。ベージュ地×墨色のシックな色合いでフラワーモチーフを表現した“大人カワイイ”コーディネートでランウエーを歩いた。「プライベートで着物を着る機会はなかなかない」と照れなが