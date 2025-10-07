家族に対して「オレ、けっこうモテるんだぜ」アピールをする夫が少なくない。普段から愛されている夫、父親なら家族は笑って流してくれるかもしれないが、そうでない場合はさらに不評を買うかもしれない。【マンガ】「とーさんダサい」いい年して“現役の男アピール”しかしない40代夫に家族の冷ややかな目…モテアピールが「キモイ」原案：亀山早苗マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）(文:All About 編集部)