米クアルコム（Qualcomm）子会社のクアルコムテクノロジーズは、IoTデバイスを手掛けるArduino（アルドゥイーノ）を買収すると発表した。新製品「Arduino UNO Q」もあわせて発表された。 クアルコムでは、今年3月にAIとIoT関連の強化を目指してEdge Impulseを買収。また、同じくIoT関連のFoundries.ioも今春買収している。 今回の買収では、Arduinoのシンプルさや手頃な価格、そして3300万人以上という