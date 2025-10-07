プロ野球・ロッテの投手として活躍した伊藤義弘さんが６日、福岡市城南区でバイクを運転中に交通事故に遭い、亡くなった。４３歳だった。福岡県出身で、２００８年にＪＲ東海からロッテに入団。主に中継ぎを務め、１０年の日本シリーズで胴上げ投手となった。引退後、母校の東福岡高野球部で監督を務めた。