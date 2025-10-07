自民党の高市早苗総裁が首相に就任した場合の組閣で官房長官に起用する方向の木原稔前防衛相は、超党派議員連盟による台湾訪問団への参加を見送る意向を固めた。関係者が7日明らかにした。議連は9、10両日の訪台を予定している。