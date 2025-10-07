今回、Ray WEB編集部は友だちを選んでいる子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公には困った友だちがいて……？蘭の投稿した写真に、主人公は1枚も載っていませんでした。彼女の投稿を見て、複雑な心境の主人公。このあと蘭との関係にヒビが入る、決定的な出来事が……！？原案：Ray WEB編集部作画：すずりんごライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】私が写っている写真は1枚も投稿されていない