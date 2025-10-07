アイドルグループ・SixTONESの松村北斗（30歳）が、10月7日に放送された情報番組「newsおかえり」（朝日放送）に出演。「これってすごい確率かも」と思ったことを語った。松村はこの日、主演映画「秒速5センチメートル」の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。劇中のセリフ「人が出会う確率は0.0003％」にちなみ、「これってすごい確率かも！？」についてトークを進める。松村は「推し活みたいなのをするんですけど。その方の