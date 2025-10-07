2003年の東京モーターショーにおいて、多くの来場者の心を奪った一台があります。それが、スバルが発表したコンセプトカー「B9スクランブラー」です。【画像】超カッコイイ！ スバル斬新「"2人乗り"オープンカー」です！（26枚）市販化には至らなかったものの、その斬新な存在感とスバルならではの個性は、20年以上が経った今でも語り継がれており、2025年10月末の「ジャパンモビリティショー2025」が近づく今、再びネット上