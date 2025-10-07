元フジテレビでフリーの木佐彩子アナウンサーが７日、自身のインスタグラムを更新。バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子と、フランスを訪れた様子を公開した。木佐アナは「ＯｎＡｉｒＴｏｎｉｇｈｔ見えないと思いますが仕事中です最終章」と始めると、今夜放送された「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（火曜・後７時）のロケでフランスを訪れたことを報告。続けて「新婚旅行はヨー