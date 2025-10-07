７月に結婚を発表した話題の女優・川口葵が、近影を公開した。川口は７日までに自身のインスタグラムを更新。「色落ちして傷んでた髪が可愛いカラーしていただいてツヤツヤで生き返りました」と記し、暗めカラーの新しいヘアスタイルを披露した。この投稿にファンからは「綺麗可愛すぎる」「ステキですね」「ツヤツヤ可愛い〜！生き返ったね」「何か！自然過ぎ」「暗めも似合ってます」などの声が寄せられている。