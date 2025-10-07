news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「アサヒトラブルベビーフードにも出荷量が減少…復旧は未定」のニュースについてお伝えします。◇◇◇先月29日、サイバー攻撃による大規模なシステム障害で、飲料の生産などをほぼ停止したアサヒグループ。主力商品などは一部生産を再開していますが、影響は“子育ての味方”にまで広がっていました。それは…和光堂の「ベビーフード」。アサヒグループ食品が展開する和光堂。担