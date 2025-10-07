news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『緑豆』輸入が実は『コメ』…」のニュースについてお伝えします。◇◇◇今年8月、大阪税関南港出張所に、ずらりと並べられた大量の段ボール箱。「コンテナからは海外から密輸された大量の米が見つかったということです」警察によりますと、関税法違反と植物防疫法違反の疑いで逮捕されたのは、東大阪市に住むベトナム国籍の会社経営者チャン・ティ・トゥ・フェン容疑者（36）と