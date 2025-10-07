news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「塀の上や駐車場でも“クマ”民家敷地で出没相次ぐ」のニュースについてお伝えします。◇◇◇宮城・大崎市、7日午後2時ごろ、また、クマが現れました。「どこですか？」「なんかうちの前通っていったみたい そっち」逃げた方向へ向かうと…「いたいたいた」塀の上を歩くのは体長およそ70センチの子グマ。『びっくりですびっくりです」「怖いです」ここ数日、人里で目撃が相次いで