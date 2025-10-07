¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCW-X¡×¤«¤é¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥Ä¡Ï¤Ë¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤ä¥ï¥³ー¥ë¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡£¸Ô´ØÀá¤Î°ÂÄêÀ­¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°¤­¤ä¤¹¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£½©¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·¥«¥éー¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¤ª