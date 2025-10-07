インスタグラムは、今後、AIの活用をさらに推し進めていく考えを明らかにしました。Meta日本法人味澤将宏代表取締役「AIを含めた最新のテクノロジーを活用して、インスタグラム、皆様に価値のある体験を提供していきたい」サービス開始15年となるインスタグラムは、AIを今後の戦略の中心に位置づけるとしました。AIが「おすすめ」とするコンテンツに対し、利用者が興味の有無などをフィードバックすると、AIの学習方針を変えられ