3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん（29）、藤澤涼架さん（32）、若井滉斗さん（28）が7日、アルコール飲料のイベントに登場。CMで共演した俳優の鈴木亮平さん（42）が普段のミセスの姿を明かしました。Mrs. GREEN APPLEの3人と鈴木さんが、CMで共演する綾瀬はるかさん（40）、浜辺美波さん（25）と登壇したのは、キリンの新ブランド『キリングッドエール』の発表会。テーマソングを書き下ろした大森さんは「より多くの